Se você ama queijo na brasa assim como eu, mas sempre fica na dúvida sobre como preparar, aqui vão algumas dicas para transformar qualquer churrasco em uma experiência única, com queijos grelhados perfeitos.

Espetinho de legumes com queijo coalho

Agora, se você grelhar uma muçarela fresca , vai acabar com um desastre escorrido. Se quiser usar, coloque em cima de um pão ou em um suporte, tipo chapa ou assadeira.

Outra observação pode ser pela estrutura, já que alguns queijos seguram o formato quando grelhados. Opções como brie e camembert derretem fácil. Quer usar? Beleza, mas asse em um recipiente ou embrulhe no papel-alumínio.

O tal do ponto de fusão (temperatura que faz com que derreta) faz diferença: queijos como provolone resistem ao calor, ficam com uma casquinha crocante e um interior macio. Já o gorgonzola derrete só de olhar para a grelha. Esse tipo vai bem em recheios ou coberturas.