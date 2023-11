O Press Bar Restaurante é um velho conhecido de todo apaixonado pela boa gastronomia em Porto Alegre. Comandada pela restaurateur Carla Tellini, a marca conquistou clientes fiéis com suas refeições que agradam paladares variados e que buscam opções para todas as ocasiões, visto que fica aberto diariamente, das 12h às 22h. É perfeito para um almoço com os colegas de trabalho, para um happy hour com amigos e até para um jantar mais intimista a dois.