Não é novidade para ninguém o quanto Fernanda Bande, a 15ª eliminada do Big Brother Brasil 24, é cinéfila. Ao longo da sua jornada no reality show, o que não faltou foram referências fílmicas que a sister compartilhava com os confinados, inclusive, citando em momentos icônicos como no sincerão, quando disse preferir "arrebentar o seu braço a ficar presa com Beatriz" por mais de cinco segundos, relembrando um pouco da história que ocorre no filme 127 Horas, protagonizada por James Franco.