Fernanda foi a 15ª eliminada do BBB 24 neste domingo (31), com 57,09% dos votos. Ela disputou o paredão com Giovanna e Beatriz, que receberam 37,85% e 5,06% dos votos, respectivamente. A saída da sister inaugura a sequência de eliminações que devem agitar o "modo turbo" do programa, cuja final ocorre em 16 de abril.