Beatriz, Fernanda e Giovanna estão na 15ª berlinda do BBB 24. As participantes disputam a preferência do público para permanecer na casa e seguir na batalha pelo prêmio, que pode chegar a R$ 3 milhões nesta edição. O resultado da votação será conhecido na noite deste domingo (31), marcando a primeira eliminação do modo turbo da reta final do programa.