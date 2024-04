O 15º paredão do Big Brother Brasil 24 está formado. Desta vez, Beatriz, Fernanda e Giovanna disputam a preferência do público, que vota em quem deseja eliminar do programa. A mais votada entre as três dará adeus ao reality show na noite de domingo (31), quando haverá prova do líder e formação de um novo paredão. Nesta reta final, o programa está em "modo turbo".