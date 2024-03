Leidy Elin foi a 14ª eliminada do BBB 24 nesta terça-feira (26), com 88,33% da média dos votos. Participante do grupo pipoca, ela disputou um paredão quádruplo com Davi, Matteus e MC Bin Laden, que receberam 6,76%, 1,07% e 3,84% da média dos votos, respectivamente.