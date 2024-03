Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, vai precisar de muita meditação quando deixar a casa mais vigiada do Brasil. Camila Moura, esposa dele, usou as redes sociais neste domingo (3) para indicar que a relação dos dois chegou ao fim após mais de 15 anos juntos, sendo oito como casados. O suposto término foi motivado pelo flerte entre Lucas e Giovanna Pitel na última festa do reality.