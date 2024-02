A atriz Theresa Fonseca, responsável por dar vida a Mariana no remake da novela Renascer, revelou no Encontro com Patrícia Poeta desta terça-feira (27) o medo por assumir o papel. Na primeira versão da produção, em 1993, a personagem foi interpretada por Adriana Esteves e enfrentou rejeição do público por conta das polêmicas que cercam o enredo.