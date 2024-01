Nizan foi eliminado do "BBB 24" neste domingo (21). Ele deixou a casa com 17,14% da média dos votos para ficar.As enquetes dos portais davam como favorita para eliminação a participante Giovanna Pitel, que foi mantida no programa. Segundo Tadeu Schmidt, aconteceu uma "troca de posições" de sexta para hoje. Em segundo lugar ficou Giovanna Pitel, com 37,49% de média, e em primeiro lugar Raquele, com 45,37% da média de votos para ficar.