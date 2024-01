Após a formação do segundo paredão do BBB 24, o líder Rodriguinho convidou alguns membros do grupo VIP para se reunirem no quarto dele na madrugada deste sábado (13). Enquanto acompanhavam os colegas de confinamento por meio das telas da Central do Líder, Nizam questionou os brothers sobre o que eles achavam do corpo de Yasmin Brunet.