Nesta terça-feira (9), Tadeu Schmidt chamou o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues para uma conversa no confessionário do Big Brother Brasil 24. A iniciativa foi motivada após os usuários das redes sociais acusarem Maycon de proferir falas capacitistas contra o seu concorrente no reality durante a prova do líder, que começou na última segunda-feira (8) e durou quase 19 horas.