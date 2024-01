Na madrugada deste sábado (13), a tensão tomou conta da casa após a definição do segundo paredão do BBB 24. Depois da votação, o líder atual, Rodriguinho, comentou o discurso de permanência de seu indicado direto ao paredão, Davi, que alegou que o cantor agiu com emoção ao indicá-lo. O motorista de aplicativo afirmou que o voto de Rodriguinho não tem uma estratégia clara.