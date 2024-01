A vida da família Amaral mudou completamente na última semana. Na sexta-feira passada (5), foi anunciado que o primogênito, Matteus, seria um dos participantes do Big Brother Brasil 24, sendo o único representante do Rio Grande do Sul entre os 26 jogadores. E, assim, todos os olhares dos moradores de Alegrete se voltaram para Luciane e Luciano Amaral, pais do jovem de 27 anos que está no reality show.