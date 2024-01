Consagrada a grande campeã do Big Brother Brasil 23 com 68,9% dos votos na final contra Aline Wirley e Bruna Griphao, Amanda Meirelles viu a sua rotina se transformar. Além de ter conquistado uma legião de fãs, apelidados de "docshoes", a médica paranaense se mudou para São Paulo e a vontade de trabalhar com televisão cresceu.