Em clima de festa de fim de ano, o Domingão com Huck trouxe para dentro da sua programação neste domingo (17) o Melhores do Ano de 2023. A premiação consagrou mais uma vez nomes da TV Globo que se destacaram no ano na dramaturgia, no jornalismo, na música e no humor. Os 12 vencedores da noite foram escolhidos por votação popular na internet (confira a lista abaixo).