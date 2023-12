Amaury Lorenzo, que dá vida ao Ramiro na novela Terra e Paixão, contou que vem recebendo ameaças desde que saiu o resultado do prêmio Melhores do Ano no Domingão com Huck. O ator venceu na categoria Revelação, em que concorria com Clara Moneke, Kate de Vai na Fé, e Diego Martins, que interpreta Kelvin, par romântico de seu personagem na trama de Walcyr Carrasco.