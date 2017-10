Reprodução / GShow

Adriane Galisteu e Cris Vianna garantiram as duas vagas da repescagem neste domingo (22) na Dança dos Famosos. O ritmo foi o zouk e quatro participantes disputaram duas vagas: além das atrizes, o ator Raul Gazolla e o nadador Thiago Pereira. No júri, a atriz Giovanna Ewbank, o apresentador Fernando Rocha, do Bem Estar, o jornalista Artur Xexéo e, no júri técnico, Carlota Portela e Philip Miha.

Raul Gazolla e a professora Pâmella Gomes dançaram Cold Water, de Justin Bieber, e o nadador Thiago Pereira se apresentou com Treat You Better, de Shawn Mendes, com a bailarina Nathália Zannin. Já para as mulheres, Adriane Galisteu e o professor Marcos Lobo se jogaram com Te Amo, de Rihanna, e Cris Vianna e Rodrigo Pianço apostaram no sucesso da novata Camila Cabello, Crying in the Club.