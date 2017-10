Na noite de sexta-feira, o elenco de O Outro Lado do Paraíso, nova novela das 21h, que estreia amanhã, se reuniu para a festa de lançamento no belo cenário do histórico Parque Lage, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. A festa tinha temas e alguns cenários típicos do Tocantins, onde a novela é ambientada, e até uma exposição que trazia imagens da região paradisíaca do Jalapão, que também é retratada na trama.