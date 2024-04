Longe de espaços expositivos e museus, é em meio às paisagens dos Campos de Cima da Serra que pesquisadores organizam um acervo têxtil que ficou, por anos, guardado em caixas. À medida que as peças são distribuídas cuidadosamente sobre as mesas, detalhes começam a surgir diante dos olhos dos especialistas. Roupas e acessórios trabalhados manualmente, com ornamentos e texturas diferentes, revelam a história da época em que foram confeccionados e, principalmente, representam como era a vida cotidiana dos gaúchos durante o século 19 e no início do século 20.