Do reggae ao funk, Planeta Atlântida 2025 termina com mistura de estilos 

Planeta Atlântida 2025 foi marcado por shows enérgicos. Duda Fortes / Agência RBS

O segundo dia do Planeta Atlântida 2025 manteve a marca de shows enérgicos desta 28ª edição do festival.

Dos clássicos de Armandinho até a batida eletrônica de Dubdogz, passando pelo pagode de Dilsinho e do Sorriso Maroto, foram mais de 10 horas de música.

Confira como foi o segundo dia do Planeta Atlântida 2025

Armandinho, o Senhor Planeta

Armandinho abriu os trabalhos do Palco Planeta às 17h37min desse sábado. Duda Fortes / Agência RBS

Considerado pelas fãs um símbolo do Planeta Atlântida, Armandinho foi o responsável por abrir o segundo dia do festival. E o que se viu foi sintonia do cantor com os planetários desde os primeiros segundos de show.

Entre seus hits, que marcam gerações, o cantor lembrou de sua estreia no evento, em 2003, e deixou uma mensagem positiva para os gaúchos:

— É agora, Rio Grande do Sul! O recomeço! É uma nova vida.

Dilsinho, o diferentão

Dilsinho esbanjou carisma em show recheado de hits. Duda Fortes / Agência RBS

Dilsinho subiu ao palco do Planeta Atlântida vestindo camiseta do Nirvana e mostrando sua consolidação como um dos maiores nomes da nova geração do pagode brasileiro.

O repertório teve sucessos como Diferentão, a versão do cantor para Love Yourself, Sogra, Péssimo Negócio, além de covers de Dias Atrás, da banda de hardcore CPM 22, e Olha O Que o Amor Me Faz, de Sandy e Junior. Dilsinho realmente é diferentão.

Natiruts, o encontro derradeiro

Natiruts celebrou a própria trajetória no palco do Planeta. Duda Fortes / Agência RBS

A banda promoveu uma festa regueira na Saba para sua despedida no palco do Planeta Atlântida — a banda está percorrendo o país com sua última turnê.

— Obrigado, Planeta, pela convivência de todos esses anos. O passado e o futuro são importantes, mas vamos vivenciar o agora, porque tudo vai dar certo — disse o vocalista Alexandre Carlo.

O repertório percorreu diversas fases do grupo, com sucessos como Presente de Um Beija-Flor, Liberdade pra Dentro da Cabeça, Natiruts Reggae Power e Quero Ser Feliz Também.

Sorriso Maroto, o amor em forma de pagode

Bruno Cardoso comandou o Sorristo Maroto neste retorno ao Planeta Atlântida. André Ávila / Agencia RBS

O Sorriso Maroto voltou ao Planeta Atlântida depois de oito anos. Mesmo alinhados com uma nova geração, os pagodeiros não deixaram de lado as canções que os levaram ao estrelato.

O clima de romance tomou conta da apresentação. Em determinado momento, o vocalista Bruno Cardoso brincou com o público sobre as músicas:

— Vocês estão preparados para sofrer?

— Sim! — responderam os planetários.

Matuê, o rei da gurizada

Matuê mostrou por que é um fenômeno na música brasileira. André Ávila / Agencia RBS

Esta foi a quarta apresentação de Matuê no Planeta Atlântida. O artista deu sequência à contemplação do trap promovida pelo festival e fez um show baseado na turnê 333.

O trapper foi celebrado o tempo todo pelos fãs devotos — especialmente a parcela mais jovem do público. E, claro, não faltaram, ao longo da apresentação, coros indo de “Tuê, eu te amo!” a “gostoso”.

Baile do Planeta, a estreia de peso

Gaúcho Ariel B. foi uma das estrelas do projeto. André Ávila / Agencia RBS

A penúltima atração da segunda noite do Planeta Atlântida 2025, na verdade, foram três. E o show foi especial: Kevin o Chris, Livinho e Ariel B. transformam Planeta Atlântida em baile funk.

A nova label do festival, o Baile do Planeta, reuniu expoentes do gênero de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul em 1h40min de público vibrante. Foi outra estreia que fez a Saba tremer.

Dubdogz, a festa final

Dubdogz levou a Dogz Parade ao Planeta Atlântida 2025. André Ávila / Agencia RBS

Coube aos irmãos Marcos Ruback Schmidt e Lucas Ruback Schmidt a missão de encerrar o Planeta Atlântida 2025. O duo de DJs levou aos planetários o seu mais recente projeto, a Dogz Parade, que tem como objetivo de transformar as apresentações em uma espécie de carnaval.

E o público curtiu a festa até o último minuto. Passava das 4h30min deste domingo (2) quando o show foi encerrado — marcando o fim da 28ª edição do festival.