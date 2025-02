Nos bastidores do Planeta Atlântida, Natiruts relembra primeiro show no festival: "Foi no dia do aniversário do Bob Marley"

Um dos maiores representantes do reggae brasileiro, o Natiruts está se despedindo dos palcos após 28 anos de carreira . Foi nesse clima de nostalgia que Alexandre Carlo e Luís Maurício relembraram, pouco antes de subir ao palco do Planeta Atlântida, neste sábado (1º), a primeira participação da banda no festival.

Alexandre: Foi em 1999, no dia do aniversário do Bob Marley (6 de fevereiro). Lembro que tinha esse contexto. A gente, inclusive, tocou uma música – se não me engano, era Coming In From The Cold. Estava apavorado, porque não estava acostumado a tocar ao vivo. Além disso, havia umas 60 mil pessoas quando subimos ao palco, então foi bem complicado. Mas, no final, deu tudo certo.