Morre D’Wayne Wiggins, cofundador do grupo de R&B Tony! Toni! Toné!

Ícone do R&B

Nascido em 12 de fevereiro de 1961, em Oakland, na Califórnia, Wiggins ajudou a fundar o Tony! Toni! Toné! em 1986 ao lado de seu meio-irmão, Raphael Saadiq, e do primo, Timothy Christian Riley. No ano seguinte, lançaram o single de estreia, One Night Stand, e logo ganharam projeção com o álbum Who? (1988) e o sucesso Little Walter.

A banda se consolidou como um dos grandes nomes do movimento New Jack Swing nos anos 1980 e 1990, emplacando hits como Feels Good, Whatever You Want, Anniversary, It Never Rains (in Southern California) e Just Me and You, que se tornaram clássicos do gênero.