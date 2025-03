Músico Frank Jorge é internado com embolia pulmonar e cancela show em Alvorada

Show aconteceria no espaço cultural Garage 80's, em Alvorada, na Região Metropolitana.

Uma das entidades do rock gaúcho, Frank Jorge, 58 anos, precisou cancelar um show que aconteceria neste sábado (8) , no espaço cultural Garage 80's, em Alvorada, na Região Metropolitana.

Conforme comunicado, realizado pelo músico através das redes sociais, o cancelamento acontece em razão de problemas de saúde — o artista foi diagnosticado com embolia pulmonar .

"Acordei ontem (quinta-feira, dia 6 de março) com falta de ar, tontura, consultei no Hospital Mãe de Deus e fiquei internado desde então, diagnóstico, embolia pulmonar nos dois pulmões", assinalou na postagem, realizada no Instagram.