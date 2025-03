"Há muito preconceito sobre essa mescla", diz maestro que conduz projeto que conecta música clássica e heavy metal

Fernando Mathias é regente musical com formação pela Academia de Música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). YouTube / Reprodução

Nascido na periferia de Santo André, na Grande São Paulo, o maestro Fernando Mathias cresceu ao som de pagode e sertanejo da década de 1990 e adorava Mamonas Assassinas.

Um dia, jogando bola na rua, se deparou com a imagem que mudou a sua vida: a de um amigo carregando um estojo com uma flauta transversal. Pediu para ver o instrumento e saber mais sobre o ofício. Após as primeiras aulas musicais tomadas na igreja, Mathias ganhou um violino e não abandonou mais a música de concerto.

Aos 35 anos, Fernando Mathias é regente musical com formação pela Academia de Música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), além de estudos pela Faculdade Cantareira (SP), Orquestra de Minas Gerais e regência orquestral na Argentina. Na internet, também ficou conhecido por vídeos em que rege temas populares de seriados de TV, desenhos e cinema.

Em Porto Alegre, o maestro participa no próximo dia 14 de março do Metallica Symphonic Tribute, projeto que celebra a mescla do peso da banda de heavy metal norte-americana com a música clássica. A parceria, aliás, é uma das mais famosas do rock, a partir dos álbuns "S&M" (1999) e "S&M2" (2019).

Em entrevista ao Programa Playlist, da Rádio Gaúcha, o maestro conta como funciona a fusão da música popular com a música de concerto, relata a existência de preconceito por parte de músicos de formação e conta algumas histórias. O Playlist vai ao ar na Rádio Gaúcha nas madrugadas de sábado para domingo, sempre à 0h. Confira abaixo trechos da entrevista.

A orquestração funciona em todos os gêneros musicais? É possível casar com qualquer gênero?

Ao meu ver, sim. Eu acredito que a música de concerto se adapta a qualquer estilo atual da música ocidental porque a música atual deriva da música de concerto. Esse tipo de música orquestral, instrumental, se adapta a qualquer estilo e gênero. Muitos dos gêneros que nós temos hoje são eletrônicos. Então, você substitui ou mescla o que é eletrônico com o que é acústico e fica muito interessante. Eu já fiz isso algumas vezes.

Há muito preconceito no meio musical erudito em relação a pessoas que tentam experimentar e colocam música clássica em gêneros mais populares?

Com certeza. Em todos os segmentos da arte, da cultura e da sociedade sempre tem os mais puristas, os mais conservadores, e aqueles que são mais progressistas. Posso dizer, por mim mesmo, que eu também tenho os meus preconceitos. Mas a gente vai se renovando e se adaptando também às possibilidades e às oportunidades que a vida vai nos apresentando. Mas, sim, tem gente que se recusa. Tem músicos que a gente convida para participar e eles não querem, não aceitam e não dão motivos. Nunca aceitam determinados convites.

E a relação entre músicos que têm uma formação erudita clássica, que leem partitura, com músicos que tocam no "feeling"? Acontece esse preconceito?

Com certeza acontece. O meio artístico é um meio de muitos egos. E eu falo isso com todo respeito, sem levar para nenhuma ofensa pessoal a ninguém. Mas é um meio de muitos egos. Até entre os próprios músicos de orquestra há preconceitos. O pessoal das cordas é um pouco mais conservador em algumas coisas, eles têm mais essa resistência, principalmente violinistas. Talvez porque o o violino não tem uma projeção de som tão forte, tão potente como um trompete, por exemplo. Então, pra um trompete na orquestra, você precisa de quatro, cinco violinos.

Você gosta de Metallica? Já gostava de Metallica antes do projeto?

Eu não tinha familiaridade com Metallica, para ser bem sincero. Mas já tinha escutado outras bandas de rock. Quando eu fui convidado para participar do projeto, eu aceitei logo de pronto e comecei a escutar as músicas e a me familiarizar. Aprendi a gostar de Metallica. Eu percebi que não era uma música barulhenta, como muita gente falava para mim. Eu acho que o Metallica mistura elementos muito interessantes.

Acompanhe a playlist do programa:

Serviço

Metallica Symphonic Tribute em Porto Alegre

Quando: 14 de março

Onde: Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681 - Partenon)

Cronograma

Abertura da casa: 19h

Show: 20h

Classificação: 12 anos