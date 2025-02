Dubdogz encerra o Planeta Atlântida 2025 misturando música eletrônica com Carnaval 

Se Pedro Sampaio fechou a primeira noite do Planeta Atlântida 2025 em alto nível, coube aos colegas da música eletrônica do Dubdogz a missão de repetir a dose no dia seguinte — concluindo, assim, a 28ª edição do festival. A troca entre os artistas e o público mostrou que a decisão foi acertada.

O duo de DJs Dubdogz é formado pelos irmãos gêmeos Marcos Ruback Schmidt e Lucas Ruback Schmidt. Nascidos em Juiz de Fora, Minas Gerais, os dois integram a lista de cem melhores DJS do mundo da revista britânica DJ MAG , a mais importante do gênero — eles estão na posição 64.

Para isso, os gêmeos decidiram abraçar uma temática que abrange a brasilidade reimaginada no contexto da música eletrônica . Com essa proposta, o palco Planeta ganhou um show de cores e de luzes, a partir dos telões e labaredas que subiam a todo momento — os planetários, inclusive, colocaram óculos de sol, na maior vibe rave.

As músicas apresentadas pelos irmãos aos presentes na Saba eram versões suas de sucessos internacionais, como Feel So Close, de Calvin Harris, Play Hard, de David Guetta, We Found Love, hit de Rihanna com Calvin Harris e Sweet Dreams, do grupo britânico Eurythmics. O Brasil apareceu com o remix de Ai Ai Ai, eternizada por Vanessa da Mata.