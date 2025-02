Pedro Sampaio pluga público em suas picapes e encerra primeira noite do Planeta Atlântida com grande festa 

Pedro Sampaio manteve o ritmo animado na Saba até o último minuto. André Ávila / Agencia RBS

— Bota a mãozinha na parede / Que eu te deixo forte / Pede com maldade / Toma pocpoc — cantaram a plenos pulmões os planetários na madrugada deste sábado (1º).

Foi com a pedrada inicial Pocpoc, hit gravado para o seu mais recente álbum, Astro, lançado no ano passado, que Pedro Sampaio plugou o público do Planeta Atlântida em suas picapes e o manteve assim até o final de sua apresentação.

E isto não é uma tarefa fácil, visto que o DJ foi o responsável por encerrar a primeira noite do evento — assim como no ano passado — , depois de diversos artistas subirem ao palco e colocarem o público para dançar e cantar.

Sampaio iniciou seu show às 3h24min. Pelo horário, a lógica seria que os planetários estivessem cansados, mas ninguém se entregou. Uma parte do público recarregou as energias sentada no chão mesmo. A outra, que já estava na vibe, dançando com a música eletrônica em uma espécie de “aquece” para o artista.

Quando o show de fato começou, a arena estava lotada e os presentes pularam e cantaram como se o Planeta Atlântida tivesse a recém começado. A festa pirotécnica de Sampaio misturou as músicas de Astro com uma série de versões de hits de outros artistas, que ganharam a cara de Pedro Sampaio.

— Quem está preparado para viver a melhor noite da sua vida? — questionou o artista, sem nenhuma modéstia.

Depois, mandou o público se abraçar e pular. E foi atendido, não importando a dificuldade do movimento.

Sampaio emendou Pocpoc com Sequência Revolucionária, a qual ele próprio se classifica como “astro” e “revolucionário”. Pela empolgação dos planetários, ninguém discordava.

Na sequência, ele enfileirou trechos de diversos hits de diversos artistas, sejam nacionais ou gringos, de Anitta a Rihanna. Claro, todas versões “pedrosampaizadas”, remixadas e com batida criada pelo DJ — inclusive, com a versão batidão de Eu Sou do Sul, com o DJ ainda perguntando:

— Quem tem tem orgulho de ser gaúcho levanta a mão.