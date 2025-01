Com CTG no palco e celebrando a reconstrução do RS, Luísa Sonza volta ao Planeta Atlântida com show de popstar 

Dramática ou picante. Dançante ou romântica. O que ela quiser. Em sua quarta participação no Planeta Atlântida, a gaúcha Luísa Sonza foi de tudo um pouco na noite desta sexta-feira (31). Acima de tudo, a cantora natural de Tuparendi, Noroeste do Estado, fez um show de popstar.

Acompanhada por uma banda e um time de dança composto por 12 pessoas, Luísa subiu ao Palco Planeta às 19h20min trazendo a turnê Escândalo Íntimo à Saba. Foi um espetáculo guiado por uma cantora com uma carreira que ascende desde 2020, quando se apresentou pela primeira vez no festival. Ao longo de uma hora, ela cantou, tocou guitarra, dançou, improvisou e conduziu a plateia.

O público pode conferir a versatilidade da cantora, que passeia pelo rock, funk, sertanejo, pop para bater cabelo, pop farofa, baladas melancólicas e MPB. Da freneticidade de Modo Turbo à calmaria romântica de Chico (que, vale lembrar, tem o nome omitido na música, tornando-se “Se acaso me quiseres” no refrão).

Luísa abriu o show com o pop picante de Campo de Morango, que emendou Dona Aranha, Anaconda, Toma, e, por fim, fez muita gente rebolar com Modo Turbo.

Ela mostrou seu lado rockstar com Luísa Manequim, quando surgiu no palco com uma guitarra. Na sequência, as maliciosas Mulher do Ano e Sagrado Profano ganharam versões pop rock.

Bloco dramático

A cantora pegou o violão para tocar Melhor Sozinha, enquanto a dançarina Emily Borghetti tocava bombo leguero e quatro prendas do CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha, dançavam em volta. Porém, Luísa teve problemas técnicos no som durante essa música, sua voz sumia do microfone.

Problema corrigido, então, Luísa cantou a melancólica Onde É que Deu Errado?. Foi aí que entraram quatro homens pilchados portando lanças para realizar coreografias com as prendas.

Ainda no bloco dramático, Luísa soltou a voz com a dobradinha composta por Penhasco e Penhasco2. Aliás, ela mostrou seu poder vocal quando cantou trecho de Folhetim, de Chico Buarque, que serviu de introdução para Chico.

No show ainda houve espaço para Luísa apresentar o novo single, Motinha 2.0, parceria com DJ Dennis. A faixa foi lançada justamente nesta sexta-feira (31).

A épica Principalmente Me Sinto Arrasada levantou os planetários, especialmente na parte final, com a voz da consciência dizendo: “Menina, tá ficando muito tarde/ Tá tocando o teu alarme, tu tem coisa pra fazer/ Para de choramingar, reage, maluca, sai da viagem/ Tu não é mais um nenê”. Outra que tirou o público do chão foi a derradeira Lança Menina, com um vídeo de Rita Lee sendo exibido no telão.

Grande momento da carreira

Apesar de um imprevisto ou outro na parte técnica, foi mais um show de afirmação para Luísa, assim como foi o ano de 2024 para a cantora.

A gaúcha circulou por grandes festivais — como Rock in Rio e Lollapalooza Brasil —, lançou a versão deluxe do disco Escândalo Íntimo (aliás, foi o único álbum pop entre o top 5 do Spotify Brasil no ano passado), o single Sagrado Profano chegou ao primeiro lugar da plataforma (10ª vez que a cantora atingiu a marca) e venceu os prêmios de melhor show e melhor cantora de 2024 no WME Awards by Billboard Brasil.

Por outro lado, há que se frisar um mérito de Luísa: seu engajamento na reconstrução do Rio Grande do Sul. Em junho do ano passado, ela esteve envolvida com o festival Salve o Sul, realizado para angariar fundos para as vítimas da enchente. Em dois dias de evento em São Paulo (SP), a iniciativa arrecadou mais de R$ 8 milhões.

No show, ela agradeceu a ajuda de todo o país ao Estado e destacou: