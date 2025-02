Sorriso Maroto coloca o Planeta Atlântida para viver uma história de amor em forma de pagode

Antes mesmo de o Sorriso Maroto subir ao palco, o vocalista Bruno Cardoso cantou apenas uma frase:

— É que ela ainda tem meu coração…

E o público respondeu na hora:

— …por ela ainda morro de paixão.

É o trecho da música Ela, parceria do Sorriso Maroto com Ferrugem, lançada em 2023 e que virou febre. Foi o bastante para emocionar o vocalista do grupo, que surgiu com a bandeira do Rio Grande do Sul estilizada com o logo do Planeta Atlântida no centro do palco.

E os planetários já emendaram:

— Ah, eu sou gaúcho!

Logo em seguida, Bruno garantiu que este seria o show mais especial da vida de todos os presentes. Acordo selado. O público já estava completamente marotizado. E Ela foi interpretada na íntegra.

E foi nesse pique que Sorriso Maroto começou a sua apresentação no Planeta Atlântida 2025, neste sábado (1º), às 22h21min, marcando o retorno dos cariocas ao festival após oito anos. As duas vezes anteriores em que os pagodeiros estiveram no evento foram em 2013 e 2017.

Neste período de ausência, a banda lançou diversas músicas que estouraram nas rádios e nas plataformas de streaming, fez collabs de sucesso e conseguiu renovar o seu público – eles estão na estrada desde 1997.

Mesmo alinhados com uma nova geração, os pagodeiros não deixaram de lado as canções que os levaram ao estrelato e, por isso mesmo, desde 2022, circula pelo país com a turnê Sorriso Maroto – As Antigas, com shows sempre lotados.

Leia Mais Natiruts se despede do Planeta Atlântida com show cristalino e agridoce

No palco do Planeta, o grupo mesclou as novas com as suas clássicas, conseguindo atender as diversas faixas etárias presentes. E o clima de romance tomou conta. Quem estava “casado” na festa já passou os braços em volta do parceiro e colou o rosto no da pessoa amada – o calor de 26⁰C da Saba foi totalmente ignorado. E quem estava solteiro, já olhou para os lados procurando alguém disposto a começar a viver, naquele momento, uma história de amor como as cantadas pelos marotos.

A banda que, além de Bruno Cardoso, é composto por Sérgio Jr. (violão), Cris Oliveira (percussão), Vinícius Augusto (teclado e piano) e Fred Araújo (percussão), chegou na Saba com força total, ostentando uma banda com guitarra, bateria, percussão, teclado e, claro, cavaquinho. Com artilharia pesada, eles deram sequência à festa pagodeira iniciada por Alexandre Pires no dia anterior.

A segunda música, Vai e Chora, manteve a energia no alto, já retrocedendo na linha do tempo da banda. Mas foi a terceira que abraçou os fãs de longa data: Sinais, lá de 2002. Não teve quem passou indiferente pela música e muitas dedicatórias na plateia, com integrantes de casais – ou de potenciais casais – entoando trechos uns para os outros.

Uma jornada pagodeira

E, assim, seguiu um desfile por clássicos dos anos 2000, com Diz Que Quer Ficar, enquanto o vídeo passado no telão mostrava um astronauta correndo no cosmos, ditando a vibe do show – era uma viagem pelo tempo e pelo espaço, só que do universo do pagode. Entre as clássicas de décadas passadas, a banda inseriu as recentes. Todas bem recebidas.

Um dos casos foi com 80 Anos, que está no novo projeto do Sorriso Maroto, Eu Gosto no Pagode – Parte 2, lançado no final do ano passado. E, na letra, uma jura de amor eterno: “Talvez você me esqueça amanhã, beijando / Talvez eu só te esqueça aos 80 anos”. E, na sequência, Bruno decidiu reforçar que o show com as antigas, que ocorreria em Porto Alegre no ano passado, precisou ser remarcado pela enchente, mas garantiu que em 2025 vai ocorrer. E deu uma palinha.

Depois de elogiar a resiliência dos gaúchos, perguntou, referindo-se às suas músicas:

— Vocês estão preparados para sofrer?

— Sim! — responderam os planetários.

E foi uma sequência de sucessos do passado, com o vocalista afirmando que iria improvisar e cantar as que ele lembrava. Todas as que ele lembrou, o público também. E todos viraram vocalistas do Sorriso Maroto. Com Ainda Gosto de Você, a qual Bruno creditou como uma das mais importantes da banda, vários celulares foram para o alto justamente na hora em que ele cantou: “Ainda gosto de você / Eu não escondo de ninguém”. Será que os vídeos vão parar no WhatsApp de alguns ex?