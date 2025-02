Planeta Atlântida apresenta novidades em acessibilidade e sustentabilidade

Planeta Atlântida conta com intérpretes de Libras. Andre Avila / Agencia RBS

O Planeta Atlântida chega a sua 28ª edição com novas iniciativas em acessibilidade e sustentabilidade. O festival conta com a consultoria da empresa gaúcha Químea para cumprir a meta de ter ações voltadas para todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU.

Já em 2024, o festival contribuiu com 13 ODSs. Dessa forma, a meta para 2025 é impactar positivamente todos os 17 estabelecidos pela ONU em 2025, reafirmando seu papel como agente de transformação social a partir de boas práticas ESG.

Conheça as iniciativas de acessibilidade do Planeta Atlântida 2025

A 28ª edição do Planeta Atlântida conta com um grupo de trabalho de acessibilidade e teve estrutura e serviços ampliados para proporcionar uma experiência ainda melhor para pessoas com deficiência (PCD).

Deslocamento facilitado

Já na chegada, são oferecidas opções que priorizam a mobilidade e o conforto para pessoas com deficiência, com vans adaptadas fazendo o transporte do ponto de encontro no centrinho de Atlântida até a Saba, mediante a compra prévia do Shuttle.

Enquanto isso, veículos particulares com identificação especial têm embarque e desembarque facilitados no portão próximo ao Camarote. Na entrada, um laudo comprobatório permite que o PCD e um acompanhante recebam uma pulseira que dá acesso aos espaços exclusivos.

Central de Acessibilidade

Outra iniciativa é a Central de Acessibilidade, localizada na entrada principal do festival. Esse é o ponto de apoio para PCDs e outros grupos prioritários.

O local conta com uma sala de acolhimento para receber os planetários que necessitem de algum apoio, com equipe preparada para auxiliar na circulação entre as áreas.

Além desse suporte personalizado, ainda é disponibilizado o KIT LIVRE®, que transforma cadeiras de rodas manuais em triciclos elétricos para melhor deslocamento no festival e kits sensoriais com abafadores de ruídos e bolinhas antiestresse, distribuídos a pessoas sensíveis a estímulos intensos, como ruídos altos.

Intérpretes de Libras

O festival também conta com intérpretes de Libras. Além de traduzir os shows dos palcos, os profissionais também vão atuar em pontos estratégicos do evento.

Espaço PCD

Já o Espaço PCD ganhou melhorias para oferecer uma experiência ainda mais confortável no Camarote, como serviço especial de garçons. No setor, os espaços de alimentação foram adaptados com balcões rebaixados e cardápios em braile.

Conheça as iniciativas de sustentabilidade do Planeta Atlântida 2025

Copos reutilizáveis são distribuídos gratuitamente para os planetários. Duda Fortes / Agencia RBS

Entre os objetivos do festival estão também aprimorar a gestão de resíduos e buscar novas estratégias de reuso de materiais.

Entre as iniciativas já consolidadas, estão a doação de parte do valor arrecadado com a venda de ingressos solidários para instituições que oferecem assistência a famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social, alinhada ao ODS de Erradicação da Pobreza. Desde 2019, foram doados mais de R$ 600 mil para projetos selecionados pela Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, que atuam especialmente com jovens e a partir da música, além de comunidades em vulnerabilidade social.

Contribuindo em Produção e Consumo Sustentáveis, o Planeta destaca-se, entre os festivais, pela distribuição gratuita de copos reutilizáveis, além de reaproveitamento de materiais e o uso de led como cenografia, por ser mais sustentável.

O evento também tem atuação em outros pilares, como Cidades e Comunidades Sustentáveis, com gestão adequada dos resíduos e redução do consumo de recursos naturais como combustíveis fósseis, e Igualdade de Gênero, contando com mulheres em 70% de suas posições de liderança