Natiruts se despede do Planeta Atlântida com show cristalino e agridoce

Consciente, positiva e agridoce: assim foi a festa regueira promovida pelo Natiruts, que ocorreu neste sábado (1°), no Planeta Atlântida 2025.

A banda levou uma amostra da turnê de despedida Leve com Você para o Palco Planeta, a partir das 20h35min. Sobretudo, foi a consagração de um grupo que segue contundente até em seu momento derradeiro.

Desde o ano passado, o Natiruts está percorrendo estádios, arenas e grandes espaços pelo Brasil. Nas apresentações que costumam ser lotadas, o grupo tem revisitado toda a trajetória, trazendo hits como Presente de Um Beija-Flor, que abriu o show e já colocou a Saba para balançar o corpo desde o início.

Andei Só e Meu Reggae é Roots, que vieram na sequência, mantiveram a frequência do público. Depois, Alexandre Carlo (vocalista, violão e guitarra rítmica) lembrou que a primeira vez que a banda se apresentou no Planeta foi em 1999 e agradeceu ao público:

— Obrigado, Planeta, pela convivência de todos esses anos. O passado e o futuro são importantes, mas vamos vivenciar o agora, porque tudo vai dar certo.

Foi uma oportunidade para, veja bem, cantar Tudo Vai Dar Certo. Na sequência, a banda apresentou Deixa o Menino Jogar, que segue na boca do público.

Outra faixa que sempre estará na boca do Planeta é Liberdade pra Dentro da Cabeça. Antes, Alexandre comentou que o tema do meio ambiente já estava sendo alertado pela banda desde a época desse hit, que é faixa do disco de estreia da banda, Nativus (1997).

Aliás, Natiruts também sempre chamou atenção por suas letras carregadas de consciência social. Sobre isso, há um post impecável do ator Daniel Furlan na rede social X: “O legal do Natiruts é que você tá curtindo um som de beija-flor bitoca na gatinha e tal, e de repente já vem uma miséria que assola o país e você já embarca no protesto meio sem saber”.

Um exemplo ocorreu durante a última música do show, Quero Ser Feliz Também, quando Alexandre disse:

— Somos privilegiados aqui, tomando uma cervejinha e ouvindo um som, mas muita gente por aí está sofrendo com depressão, precisando de uma simples palavra de amor e afeto. Então, gostaria de pedir que o Planeta Atlântida enviasse energia positiva com as mãos para cima.

Sentimento agridoce

Ao longo do show, Natiruts apresentou um som cristalino e redondo, com momentos que podem ser hipnotizantes – caso de Dois Planetas – ou festivos – Sorri, Sou Rei e Natiruts Reggae Power, que fez o público pular.

Apesar da celebração à trajetória do grupo realizada no Palco Planeta, há um sentimento agridoce de despedida, pois a banda sempre combinou com o festival de verão.