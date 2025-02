Da estreia de Ana Castela aos clássicos do pagode, Planeta Atlântida coloca diferentes gerações para dançar

Foi com sol forte e calor que o Planeta Atlântida 2025 começou. A abertura oficial ocorreu por volta das 17h45min, quando Neto Fagundes, dessa vez na companhia de Rafael Malenotti, Serginho Moah, Claus e Vanessa e Luiza Barbosa, entoou o Hino Rio-Grandense na Saba, em Atlântida. O momento celebrou a força e a resiliência dos gaúchos.

Leia Mais Planeta Atlântida 2025 começa com shows enérgicos; veja fotos do primeiro dia

A partir de então, os cerca de 40 mil planetários curtiram mais de 10 horas de música, passando por diversos ritmos e mantendo empolgação até o último minuto.

Como foi o primeiro dia do Planeta Atlântida 2025

Lagum correndo contra o tempo

Lagum fez o primeiro show do Planeta Atlântida 2025. Duda Fortes / Agencia rbs

A banda mineira enfrentou um problema de logística para chegar ao festival, o que atrasou o começo do show e encurtou o setlist. Mas não faltou disposição e esforço do grupo, que abriu a apresentação com Oi e fechou com a intensa Ninguém Me Ensinou, fazendo o público pular.

Luísa Sonza faz show de popstar

Luísa Sonza retornou ao Planeta Atlântida para seu quarto show. Duda Fortes / Agencia RBS

Em sua quarta participação no Planeta Atlântida, a gaúcha Luísa Sonza fez um show de popstar. Acompanhada por uma banda e um time de dança, ela cantou, tocou guitarra, dançou, improvisou e conduziu a plateia.

Ao longo de uma hora, os planetários puderam conferir a versatilidade da cantora, que passeia pelo rock, funk, sertanejo, pop para bater cabelo, pop farofa, baladas melancólicas e MPB. No show, ainda houve espaço para Luísa apresentar o novo single, Motinha 2.0, parceria com DJ Dennis. A faixa foi lançada justamente nessa sexta-feira.

Alexandre Pires canta o melhor do pagode anos 1990

Alexandre Pires levou o "Baile do Nego Véio" ao Planeta Atlântida. Andre Avila,André Ávila / Agencia RBS

Alexandre Pires subiu ao palco do Planeta Atlântida com a missão de promover uma viagem aos clássicos do pagode dos anos 1990. O artista entregou uma versão pocket do seu já consagrado show Baile do Nego Véio.

Entre sucessos da carreira e hits de outros artistas, o cantor embalou os corações apaixonados com músicas como Meu Jeito de Ser e Que Se Chama Amor.

Ana Castela faz sua estreia no Planeta Atlântida

A boiadeira Ana Castela fez seu primeiro show no festival. André Ávila / Agencia RBS

Um dos maiores fenômenos do sertanejo da atualidade, Ana Castela manteve o clima da noite: todo mundo dançando e cantando. A boiadeira se desdobrou interpretando e realizando as coreografias com animação, além do seu carisma e bom humor.

Entre hits românticos e outros mais animados, Ana Castela fez uma estreia contundente no maior festival de música do sul do país.

Anitta tem reencontro envolvente com o Planeta

Anitta colocou o público para dançar com sua mistura de hits. André Ávila / Agencia RBS

Desde 2020 longe do Planeta Atlântida, Anitta voltou ao palco do festival no fim da noite desta sexta-feira. Esbanjando conexão com os planetários, a artista fez um show envolvente, mesclando hits antigos e novos. O público fez todas as coreografias junto, lembrando inclusive do movimento "babando" de Show das Poderosas.

— Foi foda pra caralh* essa noite — declarou a Anitta sobre o show.

Filipe Ret abraça novas gerações

Filipe Ret recebeu Caio Luccas no Planeta Atlântida 2025. André Ávila / Agencia RBS

Celebrado especialmente pelo público mais jovem do Planeta Atlântida, Filipe Ret passou a carreira a limpo no palco do festival. O show teve hits cantados com força pelo público, declaração para a namorada e também um momento mais intimista.

Além disso, Ret recebeu Caio Luccas, um dos rappers de seu selo musical. A dupla ainda foi responsável por apresentar a placa de sold out, indicando lotação máxima do Planeta Atlântida.

Pedro Sampaio mantém a mesma energia

Pedro Sampaio encerrou a festa na Saba por volta das 4h30min. Andre Avila / Agencia RBS

Já passava das 3h20min quando o DJ subiu ao palco para encerrar a primeira noite do festival. Com sua energia característica, Pedro Sampaio fez os planetários curtirem até o último minuto.

Além de sucessos próximos e versões de outros artistas, ele fez diversas declarações ao Rio Grande do Sul ao longo do show.