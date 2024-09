Começou nesta sexta-feira (6) a 8ª edição da Feira Industrial, Comercial e Agropecuária de Tuparendi (Ficat), no Noroeste do Estado. Até segunda-feira (10), o Parque de Eventos Heinrich Fankhauser recebe 203 expositores dos setores comercial, industrial e agropecuário. Só que, entre as atrações musicais, há algo especial: a cantora Luísa Sonza.