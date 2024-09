Luísa Sonza e o empenho para a reconstrução do Rio Grande do Sul: "É minha casa, fico feliz de retribuir"

Luísa Sonza desembarcou no Rio Grande do Sul, na semana passada, para compromissos sociais — a visita ao abrigo Girassol, em Canoas — e profissionais, como o show na Expointer, no sábado (24), em Esteio. No início desta semana, a cantora se apresentou em São Paulo, de onde embarcou para a Coreia do Sul, pois será uma das estrelas do evento Billboard K Power 100, que ocorre nesta terça-feira (27) em Seul.