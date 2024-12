Alok faz doação de R$ 1 milhão a hospital de Goiânia, sua cidade natal: "Espero que outros artistas participem dessa corrente do bem"

Alok faz doação milionária a futuro hospital oncológico de Goiânia. Mario Camilleri / Divulgação

Natural de Goiânia (GO), o DJ Alok fez a doação de R$ 1 milhão ao Complexo Oncológico de Referência no Estado de Goiás (CORA), que, ainda em fase de construção, deve se tornar um dos maiores centros de tratamento ao câncer no Brasil em 2025.

O montante será doado pelo Instituto Alok ao Lar dos Artistas do Amor, complexo integrado ao hospital que abrigará os pacientes da nova ala pediátrica e seus familiares. O projeto prevê uma área total de construção de 2.160 metros quadrados e vai contar com recepção, auditório, sala de tv, brinquedoteca, adoleteca, sala de aula, jardim, capela ecumênica, cozinha com refeitório e apartamentos. Desde 2022, o Instituto Alok apoia o Hospital do Amor (em Barretos, São Paulo) que é referência para o projeto do Hospital CORA.

— A relação de apoio com o hospital CORA surge de uma forma muito natural, pois, há muitos anos, já somos apoiadores de outras grandes instituições que atuam no tratamento contra o câncer no Brasil. Essa parceria é motivo de grande alegria, espero que ela se torne também um convite para que outros artistas participem dessa corrente do bem — falou Alok.