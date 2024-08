Coube à estrela da noite, a cantora Luísa Sonza, encerrar também a tarde de eventos do primeiro dia da 47ª Expointer. Na abertura do espetáculo Ópera Gaúcha, com o tema "A Força do Nosso Povo", a artista cantou a música Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, dando uma amostra da voz que vai ecoar pelo parque Assis Brasil, em Esteio, a partir das 21h, durante os shows do espetáculo Sou do Sul.