O primeiro dia da 47ª Expointer foi de movimento tranquilo no transporte público. Com esquema especial que envolve a ampliação de horários no ônibus que leva até a Estação Mathias Velho da Trensurb e a oferta de uma linha do Centro de Porto Alegre ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a busca pelos serviços se intensificou ao longo da manhã deste sábado (24).