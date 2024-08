O passeio do consumidor sustentável na Expointer

Quer praticar o consumo sustentável na Expointer? Vá ao pavilhão da agricultura familiar! Comprar do pequeno produtor é a essência do tripé da sustentabilidade: social, financeiro e ambiental. Você estimula a renda a quem movimenta a economia do Interior. Verá, inclusive, que muitos negócios são comandados por mulheres. Em geral, são famílias que tentam preservar a herança rural, batalhando para que seus filhos sigam e até melhorem seus pequenos negócios.