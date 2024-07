Sucesso no streaming

Com Lauana Prado no topo, sertanejo segue como o gênero mais ouvido por brasileiros, aponta ranking

Levantamento das 50 faixas mais ouvidas no primeiro semestre de 2024 destaca que dos 10 artistas mais reproduzidos, oito são do estilo. Funk também figura no pódio

15/07/2024 - 18h28min