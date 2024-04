Lauana Prado, considerada um dos maiores nomes da nova geração da música sertaneja, está prestes a dar um passo importante na carreira: vai gravar, em 16 de maio, seu maior projeto audiovisual até hoje, o Lauana Prado Transcende — Ao Vivo no Ibirapuera. O show será na capital paulista, em estrutura preparada para receber 8 mil pessoas no Ginásio do Ibirapuera.