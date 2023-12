Lauana Prado viralizou com a regravação de Escrito nas Estrelas, que fez em homenagem aos seus pais. A canção, originalmente lançada em 1985 por Tetê Espíndola, está no Top 3 músicas mais ouvidas do Spotify Brasil. Com isso, a sertaneja viu seu nome figurar no Top 30 artistas mais ouvidos no país nos últimos dias. O hit também ocupa a posição de Top 50 Viral no Mundo, no Brasil, Paraguai e em Portugal da plataforma de áudio.