Em contagem regressiva para a gravação do DVD Cantando Sua História, seu segundo projeto audiovisual solo, Simone Mendes disponibilizou a primeira música inédita em seu canal oficial do YouTube e em seu perfil no Instagram. E bombou! A canção Dois Tristes (composição de Diego Silveira, Junior Pepato, Rafa Borges e De Ângelo) alcançou — em menos de 24 horas de lançamento - 2 milhões de views na rede social e 47 mil na plataforma de vídeos.