As estrelas que passarão por Porto Alegre no Universo Alegria

Ana Castela, Luan Santana, Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano, Hugo & Guilherme, Bruno & Marrone, Thiaguinho e Júlia & Rafaela estão no line-up do Universo Alegria.

Pela primeira vez com promoção da rádio 92 (92.1 FM), o Universo Alegria, um dos maiores festivais de música do sul do Brasil, chega a sua 16ª edição em Porto Alegre. Neste sábado (14), a partir do meio-dia, a Arena do Grêmio receberá 12 horas de shows no embalo de sertanejo e pagode.

Júlia & Rafaela, Hugo & Guilherme, Bruno & Marrone, Thiaguinho, Simone Mendes, Ana Castela, Zé Neto & Cristiano e Luan Santana são as estrelas do festival e prometem agitar cerca de 60 mil pessoas com os hits mais tocados de 2024 no Brasil.

E é claro que o time da rádio 92 também marca presença neste baita evento: durante todo o sábado, rolam intervenções direto do festival pela frequência 92.1 FM, com a presença dos comunicadores na Arena e cobertura completa pelo perfil @92radio pelo Instagram.

Além disso, no Baita Sábado (RBS TV, 14h35min), entradas ao vivo e entrevistas com os artistas fazem parte do aquece para o Universo.

Serviço