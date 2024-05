Logo depois do anúncio do adiamento da programação da 32ª ExpoBento e 19ª Fenavinho – agora previstas para ocorrer de 11 a 21 de julho de 2024 no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, também a apresentação da cantora Ana Castela confirma sua nova data. O show da boiadeira ocorrerá na noite de 19 de setembro (véspera de feriado estadual), também atendendo às disponibilidades de datas da artista.