O colunista Erlan Bastos, do canal Em Off, utilizou as redes sociais para se desculpar por uma informação incorreta que divulgou anteriormente. Na quinta-feira (9), ele publicou um vídeo no qual afirmava que a doação de R$ 10 milhões que ele noticiou como sendo de Madonna foi, na verdade, realizada pelo Itaú, que patrocinou o show da cantora no Rio de Janeiro.