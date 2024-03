O show de Jão neste sábado (23) marcou a retomada do Estádio Francisco Novelletto Neto (mais conhecido como Estádio Passo d'Areia), do São José, em Porto Alegre, como palco musical. Também conhecido como Zequinha Stadium (como batizou o R.E.M. em 2008), o espaço não recebia eventos do porte desde 2016.