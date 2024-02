Depois de Ludmilla abrir os trabalhos do funk no Planeta Atlântida, Pedro Sampaio chegou para fechar a noite e mostrar qual é o lugar de direito do ritmo das favelas brasileiras: o palco dos grandes festivais, em posição de destaque na programação. Em pé sobre a mesa de som, o funkeiro iniciou sua apresentação com No Chão Novinha, parceria com Anitta.