Além de juntar seres mitológicos do Brasil e do Japão, o livro infantil Quando Curupira Encontra Kappa (WMF Martins Fontes) também reúne a escritora e cantora Fernanda Takai com o artista gráfico e ilustrador Daniel Kondo. Os dois são artistas com ascendência nipônica que, cada um em sua área, conquistaram reconhecimento pelo território brasileiro. Nesse encontro, a literatura é aproveitada em defesa da natureza.