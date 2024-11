A Câmara Rio-grandense do Livro (CRL) informou nesta segunda-feira (11) que foram vendidos aproximadamente 130 mil livros na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre em 10 dias de evento. Conforme o balanço divulgado pela entidade, esse número representa um aumento de 12% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.