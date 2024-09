Experiência transformadora Notícia

Jornalista Daniel Scola lança livro sobre a carreira e o tratamento contra o câncer

Comunicador, que enfrentou um raro tipo de câncer cerebral em adultos, autografa "Aluno da Tempestade — As lições da Maior Batalha da Minha Vida e Como Elas Podem Ensinar Você" nesta terça-feira, no Foyer do Theatro São Pedro, em Porto Alegre